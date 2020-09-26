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سيارات

جيب تحتفل بالعيد الـ 80 بتحديثات جديدة على سياراتها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
جيب شيروكي
جيب شيروكي
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أماني نوار
احتفلت جيب بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة بإطلاق إصدارات خاصة لجميع موديلاتها ، والتي تشكل رينيجيد وكومباس وجراند شيروكي وجلادياتور ، ورانجلر 

كما حصلت الإصدارات على تحديثات جمالية خارجية ، وداخلبة خاصة وشعارات " الذكى الثمانين " مع وصولها الوكالات العالمية في نهاية العام 


وجاءت مزايا الإصدارات على هيئة جنوط 19 إنش ,شاشات لمسية ، 8.4 إنش لانظمة المعلومات الترفيهية وانظمة تحكم في المناح  بمنطقتين ومقاعد جلدية وفتح السيارات عن بعد .

يذكر ان تتجه شركات السيارات العالمية لزيادة اصداراتها من السيارات الكهربائية ،و كشفت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات عن رانجلر 4xe الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء .
وتأتي بمحرك 2000 سي سي تيربو و بها محركان كهربائيان متصلان بطارية ليثيوم أيون 17 كيلو وات/س لتصل قوة السيارة الإجمالية إلى 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر . 


تعتبر جيب رانجلر jeep wrangler 4xe اقوي من سيارات البنزين و الديزل و تأتي ببطارية تمنح السيارة نطاقًا كهربائيًا فقط دون بنزين يصل إلى 40 كم، و متوفرة بوضع القيادة الكهربائي .

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