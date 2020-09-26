AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لماذا تحرص اليابانيات على غسل الوجه بماء الأرز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:31 م
لماذا تحرص اليابانيات
لماذا تحرص اليابانيات على غسل الوجه بماء الأرز
Advertisements
اسماء محمد
تشتهر المرأة اليابانية بحرصها على الحفاظ على جمالها وأنوثتها بشكل مستمر وترغب كثير من السيدات فى معرفة اهم الطرق التى تتبعها السيدة اليابانية فى علاج مشاكل وعيوب البشرة خاصة فيما يتعلق بالتجاعيد وعلامات الشيخوخة .

وكشف موقع " برايت سايد " عن أحد أسرار جمال وشباب السيدات اليابانيات وهو غسل الوجه بماء الأرز.

والسر فى استخدام الأرز تحديدا أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وتهدئها وتجعلها متوهجة. 

تستخدم النساء اليابانيات ماء الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة ، وهناك عدة طرق لصنع ماء الأرز في المنزل، وإذا لم تكني في عجلة من أمرك ، فحاول صنع ماء الأرز المخمر.

طريقة استخدام ماء الارز للعناية بالبشرة
- ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واشطف الأرز بالماء الصافي عدة مرات.
- أضيفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة.
- صفي الأرز واحتفظي بماء الأرز في مرطبان لمدة يوم أو يومين في درجة حرارة الغرفة.
- يمكنك معرفة أن ماء الأرز المخمر  جاهز عندما تكون رائحته حامضة قليلًا، و يمكنك استخدام محلول الأرز لغسل وجهك وشطف شعرك وذلك بعد تخفيفه بكوبين من الماء ، كما يمكنك أن تحفظي ماء الأرز المتبقي في الثلاجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

5 فوائد مذهلة لماء الأرز المنقوع

أهمية الشربات للحامل .. فوائد لا حصر لها لـ ماء الورد

وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

ترشيحاتنا

3 حيتان قاتلة تهاجم سائحا وزوجته على متن يخت | شاهد

خاص| إيهاب توفيق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب.. صور

بفستان جرئ.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بإطلالة مثيرة برفقته

دولفين يهاجم أخطبوطاً بطريقة مثيرة.. شاهد ماذا حدث

أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي ماذا أفعل ؟ علي جمعة يجيب

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

AdvertisementS

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة