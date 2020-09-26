لماذا تحرص اليابانيات على غسل الوجه بماء الأرز

تشتهر المرأة اليابانية بحرصها على الحفاظ على جمالها وأنوثتها بشكل مستمر وترغب كثير من السيدات فى معرفة اهم الطرق التى تتبعها السيدة اليابانية فى علاج مشاكل و عيوب البشرة خاصة فيما يتعلق بالتجاعيد وعلامات الشيخوخة .





وكشف موقع " برايت سايد " عن أحد أسرار جمال وشباب السيدات اليابانيات وهو غسل الوجه بماء الأرز.





والسر فى استخدام الأرز تحديدا أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وتهدئها وتجعلها متوهجة.





تستخدم النساء اليابانيات ماء الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة ، وهناك عدة طرق لصنع ماء الأرز في المنزل، وإذا لم تكني في عجلة من أمرك ، فحاول صنع ماء الأرز المخمر.





طريقة استخدام ماء الارز للعناية بالبشرة

- ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واشطف الأرز بالماء الصافي عدة مرات.

- أضيفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة.

- صفي الأرز واحتفظي بماء الأرز في مرطبان لمدة يوم أو يومين في درجة حرارة الغرفة.