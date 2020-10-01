AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل عروض الاحتراف لـ مصطفى محمد من الدوري التركي.. وأمير مرتضى يوبخه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال الإعلامي إسلام صادق، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك تلقى عرضي احتراف في الدوري التركي، عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.

وأضاف "صادق"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "مصطفي محمد عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وحدث توبيخ من الأخير للاعب بسبب تمسكه بالاحتراف فى الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
 
وتابع الإعلامي "الزمالك اشترط الحصول على 7 ملايين يورو مقابل التخلي عن مصطفى محمد، ومسئولو القلعة البيضاء قاموا بتعديل عقد اللاعب في الفترة الأخيرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرة القدم غدارة.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ مصطفى محمد

رضا عبدالعال: علامات استفهام حول تراجع مستوى مصطفى محمد بعد "الزواج"

محمد فاروق: مرتضى منصور طلب من كارتيرون استبعاد مصطفى محمد من تشكيل الزمالك

إسلام صادق: حازم إمام و"أوباما" يرفضان عقد جلسة التجديد مع أمير مرتضى

إسلام صادق: كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

إسلام صادق يكشف كواليس رحيل كارتيرون

ترشيحاتنا

صدمة العمر.. برازيلية تكشف خيانة زوجها ووالدتها خلال غيبوبة 78 يوما

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للرد على بيانات اللجنة الأولمبية

تفاصيل عروض الاحتراف لـ مصطفى محمد من الدوري التركي.. وأمير مرتضى يوبخه

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

تحرش 6 شباب بفتاة أجنبية في مدينة نصر.. أحمد موسى: الأمن جابهم واتحولوا للنيابة.. فيديو

حبس المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم الأسبق سنة في تهمة النصب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة