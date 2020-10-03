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توك شو

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاج الذي يتناوله "ترامب" لعلاج كورونا..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن الأطباء استخدموا عقار فيسيرون في علاج الرئيس ترامب من فيروس كورونا وهو عبارة عن مضادات تأخذ من أشخاص أصيبوا بالفيروس وتم شفائهم .

وأضاف عبد الهادي مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان  عقار فيسيرون مازال عقار تجريبي ولم يستخدم الا ل 270 شخص وإذا لم يكن الاطباء متأكدين من فعالية هذا العقار لما تم اعطائه الى الرئيس الامريكي خصوصا انه رئيس امريكا .

واوضح عبدالهادي ، أن التطعيم الخاص بالانفلونزا مهم جدا وهناك شائعات كثيرة بسبب التطعيم وهو مهم لكل شخص سواء تم تطعيمه سابقا أو يريد التطعيم حاليا .

وتابع : أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية بسبب البيض لا يجب عليهم اخذ لقاح انفلونزا الموسمية أو الشخص الذى تم تطعيمه  وحدث له حساسية قبل ذلك .

واستكمل : ان تطعيم انفلونزا الموسمية يمنع الإصابة بها بنسبة تصل من  50 % الي 70%، لافتا الى انه الذين يموتون بسبب فيروس كورونا تكون فى الأساس مناعتهم ضعيفة جدا وأجسادهم لم تستطيع مقاومة الفيروس وخاصة كبار السن.

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