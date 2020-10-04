أحمد أبو الغيط يفتح الملفات الشائكة في سوريا وليبيا.. ويدعو وزراء الخارجية العرب لاجتماع مهم

أجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وجاء في الحوار مجموعة من التصريحات الهامة ومنها...









قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرت ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.





وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية













قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك؛ هو الحل لوقف التنمر التركي والإيراني؛ قائلا: لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز.









قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أقول لمن يوجهون دعوات لإحداث فوضى في مصر؛ ستفشل لأن الإرادة المصرية قوية؛ مرددا: « الرئيس السيسي انسان جاد و مخلص وشريف ولدية حكمة وثاقب النظر».





وأضاف أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: ان الرئيس السيسي لديه صفة يتمتع بها؛ هو يعرف معني الشعب والنهر والتاريخ والمجتمع المصري؛ منوها أن الرئيس دائم في نصرة المصريين من خلال تقديم الخدمات في كافة المجالات .









قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن إيران وتركيا يقولون إن "الجامعة العربية جهاز عفن، ولا بد أن ينتهي" أما عن إسرائيل فحدث ولا حرج؛ مرددا باستغراب:"عندما تباد الجامعة العربية؛ هل يستطيع العرب والأمة إعادة لم هذا الشتات؟".





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يقول لا بد أن نحمي الجامعة العربية، وعندما يتم الطلب منه سداد حصتها عبر دفع اشتراكات الدول العربية في جامعة الدول العربية ومنحها ميزانيتها المخصصة حتى يتم تمكينها، يردوا حينها أن جامعة الدول العربية تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة مثياق".









قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه قبل 2011 كان العرب قوة قادرة يسمع صوتها العالم كله وكان يجلس معها رأس برأس؛ موضحا ان الدول العربية كان لها أخطاء مثل الغزو العراقي للكويت.









وأضاف أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « غزو الكويت كان عملا يتسم بالحماقة دفع ثمنه العرب والعراقيون والشعب الكويتي»؛ منوها بان ما يحدث في العراق وسوريا واليمن يؤثر اليها علينا ويجعل الأمور بها توتر.









قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك بعض الأصوات تريد إلغاء جامعة الدول العربية، مردفا «لصالح من تنتهي جامعة الدول العربية، ستكون لصالح ذئاب الدول الإقليمية».





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة من اللجان في الجامعة العربية مضى عليها 10 سنوات تبحث عن الميثاق، دون وجود انفراجة حتى اليوم.





واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن كبار قادة أوروبا والعالم هم من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.





وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لا بد من تغيير منهجية العمل في جامعة الدول العربية من خلال إرادة حقيقية .









قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما سبب التدمير الذي حدث في الدول العربية لدعم ما يسمى الربيع التدميري في 2011.





وأكد "أبو الغيط" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإدارة الأمريكية لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية وإذا جدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه؛ منوها أن كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الاسرائيلي.





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا بتسوية عادلة بالحوار؛ مرددا «دولة فلسطين مستقلة قادمة لا محالة وسنصل لحل للقضية وعلينا أن لا نيأس».









وأكد أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه في عام 2007 حذر من الانقسام بين الدول العربية وأنه سيجعل اسرائيل في شهر عسل دائم».





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ليست فوق الدول وقرارتها ليست فارضة على الدول، منوها بأنه في المقابل قرارت الاتحاد الأوروبي إلزامية للوصول لها ويجب أن يتوقف عليها الجميع لذا الجامعة العربية تختلف عن الاتحاد الأوروبي.





وفجر أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، مفاجأة قائلا: « لدينا دول مضى عليها 20 عاما واخرين 5 و3 سنوات لم يسددوا حصصهم للجامعة العربية؛ لافتا أن ميزانية الجامعة سنويا 60 مليون دولار وهناك دول حصتها 605 ألف دولار ولم تسددها.





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، وهي الخروج من الوضع الحالي بالغ الصعوبة؛ موضحا أن هناك حالة من الغضب لدى الأشقاء الفلسطينيين، ولكن أفهمها جيدا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « النيران الصديقة من هنا أو هناك أتقبلها ولكن لا يمكن أن نخطئ في حق القضية الفلسطينية»؛ منوها أنه من حق صائب عريقات أن يعبر عن رايه وموقفه ولكن ليس من حقه أو حق غيره أو يقرأ الموقف خطأ.





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنا مصري الجنسية ولكني فلسطيني عربي؛ ومنذ بداية فهمي للحياة والقضية الفلسطينية في عقلي وقلبي، موضحا أن الأخوة والقيادة الفلسطينية في موقف صعب لم تشهده منذ 70 عاما مضى.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات؛ لافتا أن الجامعة العربية دائما تنحاز إلى القضية الفلسطينية بشكل كامل.









كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسم الكودي للرئيس السادات كان عباس ابن فرناس.