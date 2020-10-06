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توك شو

معلقا على هزيمة 6-1.. محمد هنيدي: أنا زملكاوي.. واللي عايز يشجع الفريق هينبسط

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
قسم التوك شو
قال الفنان محمد هنيدي إنه يشجع نادي الزمالك منذ الصغر و مستمر في تشجيعه، على الرغم من أن زوجته تشجع النادي الأهلي، واصفا الأمر بأنه عادي.

وأكد "هنيدي" في لقاء  مع  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه على الرغم من تشجيعه لنادي الزمالك لكنه ليس متعصبا، معقبا "الي بيشجع الزمالك؛ بيتبسطـ، لكن أحترم من يشجع الأهلي".

وأضاف هنيدي أن جيله لم يتربَّ على التعصب الكروي، قائلا "أنا اللي يلعب صح هسقفله و طول عمرنا و أحنا صغيرين عارفين أن اعمدة الكورة في مصر هما الأهلي و الزمالك".

ونوه إلى أن ماتش الأهلى و الزمالك الذي أنتهي بنتيجة 6-1 أصبح ماضيا، والوضع اختلف، ونتيجة لذلك هي المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك.

واشار محمدهنيدي إلي أنه يعشق  النيل دائما لأنه يذكره بذكريات طفولته وشبابه في حي إمبابة قبل وجود كل تلك الإنشاءات على ضفاف النيل خصوصا عندما كان يذاكر دروسه في شهادة الثانوية العامة على النيل.

وأضاف أنه كان دائما يروح عن نفسه في بداية مشواره الفني باستئجار مركب على النيل مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنان الراحل علاء ولي الدين بعد عملهم.
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