معلقا على هزيمة 6-1.. محمد هنيدي: أنا زملكاوي.. واللي عايز يشجع الفريق هينبسط

قال الفنان محمد هنيدي إنه يشجع نادي الزمالك منذ الصغر و مستمر في تشجيعه، على الرغم من أن زوجته تشجع النادي الأهلي، واصفا الأمر بأنه عادي.





وأكد "هنيدي" في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه على الرغم من تشجيعه لنادي الزمالك لكنه ليس متعصبا، معقبا "الي بيشجع الزمالك؛ بيتبسطـ، لكن أحترم من يشجع الأهلي".





وأضاف هنيدي أن جيله لم يتربَّ على التعصب الكروي، قائلا "أنا اللي يلعب صح هسقفله و طول عمرنا و أحنا صغيرين عارفين أن اعمدة الكورة في مصر هما الأهلي و الزمالك".





ونوه إلى أن ماتش الأهلى و الزمالك الذي أنتهي بنتيجة 6-1 أصبح ماضيا، والوضع اختلف، ونتيجة لذلك هي المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك.



