شاهد.. استمرار قوافل فحص المواطنين بقرى الغربية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قوافل طبية علاجية بقرية دفرة، الهياتم مركز المحلة، كتامة مركز بسيون تزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية.





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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار القوافل الطبية والعلاجية بقري ومراكز المحافظة تزامنا مع احتفالات بالعيد القومي لمحافظة الغربية.





كما وجه الدكتور عبد الناصر بإقامة ندوات تثقيفية للمترددين عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجدة والمبادرات الرئاسية لعلاج الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، صحة المرأة.







وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية أن القافلة ضمت التخصصات باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة وأسنان وتحاليل طبية وأشعة وصرف علاج مجاني بالكامل لجميع المترددين وذلك على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين 6 و7 أكتوبر.





يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا.





كما يتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.