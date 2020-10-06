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فن

الحلقة الخامسة من مسلسل ابنة السفير تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:22 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
شروق ابراهيم
اشعلت الحلقة الخامسة من مسلسل ابنة السفير مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها امس الاثنين على قناة ستار التركية وتطبيق شاهد  vip، بعد المشهد الرومانسي الذي جمع بين انجين اكيورك ونسليهان اتاغول.

نرصد في السطور التالية ابرز احداث الحلقة الخامسة .

خلال جلسة الحضانة بين سلطان ونارين " نسليهان اتاغول" ، ينفعل فايز على سلطان ويحاول التعدي عليه بعدما تحولا الى اعداء.

وقرر سلطان " انجين اكيورك" الانفصال عن زوجته ميادة بعدما اعترفت علا ، زوجة شقيقة الى المحكمة انها زوجة اب سيئة ولذلك يقرر سلطان الانفصال عنها لكي يتمكن من الحصول على حضانة ابنته.

وذهب سلطان الى نارين ويخبرها بأنه سينفصل عن ميادة ويقدم اوراق قضية الطلاق لكي يثبت لها حبه ويطلب منها العودة. 

وتنتهي الحلقة بعودة نارين الى سلطان بعد انفصال دام 9 سنوات.

قصة مسلسل ابنة السفير 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير :
يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP .

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