بدء ماراثون الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ47 في سوهاج ..شاهد

بدأ ماراثون الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ47 بالمسرح الروماني بمحافظة سوهاج.





كان ذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، ومحمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والعقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري، ولفيف من وكلاء الوزارات بسوهاج وقيادات المحافظة.





وبدأ ماراثون الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ47 بالسلام الجمهوري، والدعاء لشهداء حرب أكتوبر المجيدة، وتلاوة القرآن الكريم يتلوها القارئ عبدالله ابو الواهب.





جاء المشهد برفع أعلام مصر وسط الانشاد بالأغاني الوطنية المحركة للوطنية بداخل الجميع تجاه بلاده، وتسمع صوت أبناء سوهاج وهم يهتفون بحبك يا بلادي بحبك يا مصر.





الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج قد شهدت صباح اليوم الثلاثاء، وضع اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، أكليل من الزهور على النصب التذكاري، لشهداء حرب أكتوبر، وذلك في الذكرى الـ47 لإنتصارات أكتوبر.





جاء ذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ولفيف من قيادات المحافظة.





كما أرسل المحافظ ببرقيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين بذكرى انتصار أكتوبر العظيم.





وأكد "الفقي" أن نصر أكتوبر يدل على مدى عظمة الجيش المصري وشعورنا بالفخر والإنتماء لمصرنا الغالية وكلنا على قلب رجل واحد خلف رئيس الجمهورية من أجل كرامة وعزة وطننا العظيم الذى استعاد مكانته وفخره على يد ابناءه المُخلصين الأوفياء لتراب هذه البلد الغالية علينا جميعًا.





وهنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الشعب المصري العريق عامة وشعب سوهاج خاصة بهذه المناسبة المجيدة، مُشيرًا إلى أننا الآن في حرب تحرير جديدة هي تحرير الوطن من الإرهاب لاستكمال الاستحقاق الجديد من البناء والتنمية لرقي مصر العظيمة بكل ما فيها من ثروات.

وأضاف أن النصر الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المُسلحة المصرية في يوم النصر هو يومًا مجيد سيظل خالدًا في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، والذى شهد له العالم إن هذه لم ولن تتكرر فى تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.