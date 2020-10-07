وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. وتفاصيل مبادرات «إحياء الجذور» و«نورت بلدك».. فيديو

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. و تفاصيل ما تم في مبادرة «اتكلم مصري»

نبيلة مكرم.. المصريون بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا وكانوا حاضرين في المشهد

وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل مبادرتي «نورت بلدك» و«إحياء الجذور»





حلّت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ضيفة مساء الثلاثاء على فضائية اكسترا نيوز وقامت بكشف التفاصيل عن مبادرات "نورت بلدك" و "إحياء الجذور" كما كشفت عن دور وزارة الهجرة في عودة العالقين المصريين بعد أزمة كورونا.





أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه عندما بدأت جائحة كورونا كان هناك استغاثات للعالقين والعمالة المصرية وقاموا بالاستنجاد بوزارة الهجرة للعودة ولاول مرة نسمع عن مصطلح عالق من المواطنين المصريين مؤكدة أنه قمنا بالتحدث مع الدول الاخرى لعودة تلك العمالة وكان هناك تسهيلات واحترام لسيادة كل دولة فى تعاملها مع الجائحة.





وأضافت مكرم خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن وزارة الهجرة طرحت على رئيس الوزراء ضرورة تشكيل لجنة من وزارات الصحة والهجرة والطيران والتضامن والتي تعمل على عودة العالقين في الخارج.





وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر نجحت في إعادة 77 ألف عالق وذلك على متن 415 رحلة إستثنائية مؤكدا ان الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا من اجل العمل على عودة العالقين .





وأشارت مكرم إلى أن هناك دولاً رفضت عودة مواطنيها، مشيرة إلى أن مصر لم تغلق أبوابها أمام المصريين وعملت على عودة كل المصريين .





وقالت وزيرة الهجرة إن هناك شابًا مصرياً أصيب بإنجلترا "وصدمته سيارة وكان فى حالة صعبة ووالده كان يرغب في السفر إليه وتواصلت مع وزير الطيران وفكرنا كيف نسفر الأب لابنه وسفرناه وذهب لابنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة".





أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة "اتكلم مصري" من أهم ملفات الوزارة، وتهدف إلى احتواء الجيل الثاني والثالث والعمل على الاهتمام بهم؛ لأنهم شباب مصر المستقبلي، وهم القوة الناعمة للدولة، ووجهت الاهتمام لهم لمعرفة أهمية الأمن القومي.

وأضافت "مكرم أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للمصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه سيتم ربط صفحتي وزارتي الإعلام والثقافة بصفحة مبادرة "اتكلم مصري"، وسيتم نشر عليها العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج، وكذلك العديد من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة.

وأشارت مكرم إلى أن مبادرة "اتكلم مصري" بدأت بالفعل في العديد من الأنشطة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج وتم الحديث عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47.

وقالت وزيرة الهجرة إننا سنعمل على توعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث إنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.





أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المصريين احتفلوا بانتصارات أكتوبر المجيدة وكلهم حماس وفخر بالانتصار على العدو فى حرب أكتوبر 1973.

أضافت "مكرم" أن المصري فى الخارج يتذكر انتصار أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك يعطينا قوة حتى نكمل فى التقدم ومواجهة التحديات التى واجهناها ونقوم بتسليط الضوء على تلك الأحداث حتى تستمر الدولة المصرية مُنتصرة بجميع تحدياتها.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لم يتركوا أي مناسبة وطنية إلا ويكونوا حاضرين فى المشهد، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يشاركون في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية .

وأشارت "مكرم" إلى أنه خلال ثورة 30 يونيو ظهر المصريون بالخارج بالأعلام وأمام السفارات والقنصليات وهو يدل على أن المصريين بالخارج لم ينسوا الدولة المصرية وهم معها في أي مناسبة وطنية.

وقالت وزيرة الهجرة إنه صباح اليوم احتفلت مع أبنائنا المصريين في نيوزيلندا وكنت مع 55 طفلًا وطفلة، مؤكدة أنني أحيّى جميع أسرهم لأنهم زرعوا فى قلوبهم محبة الوطن .



