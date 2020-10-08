أسعار ومواصفات شيفروليه افيو 2020 في السوق المصرية.. صور

تنتمي شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من أربع إسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، ليخرج قوة قدرها 86 حصان سعر السيارة في السوق المصري الفئة الأولى 203 آلاف جنيه.
وعزم دوران أقصي للدوران 132 نيوتن / متر مدعمة بناقل حركة رباعي السرعات اتوماتيك ، كما تعتمد شيفروليه أفيو على منظومة الجر الامامي ، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة ، في غضون 11.9 ثانية .
كما تعتمد شيفروليه أفيو على منظومة الجر الامامي ، ويمكن التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 11.9 ثانية .
والفئة الأولى من شيفروليه 2020 تتميز بوسائد هوائية ومقاس جنوط 14 بوصة ، وخاصية طي المرايات الكهربائية وسبويلر خلفي.
أما الفئة الثانية فهي تحتوي على نفس المواصفات الأساسية ، والتي من أبرزها الوسائد الهوائية ، وخاصية طي المرايات المرايات الكهربائية ، وسبويلر خلفي ، وجنوط 14 بوصة ، بالإضافة إلى أنها شملت بعض الكماليات الإضافية ومنها مصابيح ضباب .
تعتبر سيارة شيفروليه أفيو من أكثر السيارات التي تمتلك جميع المواصفات التي تبحث عنها الأسرة، لذلك فهي تستحق عن جدارة لقب الاختيار الأفضل للعائلة.
ومن عيوب السيارة يفتقر شاسيه السيارة للمتانة ولا يعطي الأمان الكافي للركاب، ويعتبر عزم السيارة ضعيفا جدا بالنسبة لحجمها ووزنها، وهذا ما يعيبها، خاصة عندما تكون السيارة محملة، أما الثبات عند السير على الطرق الخارجية ضمن سرعات أكثر من 100 كم / ساعة، كما أن السيارة تصبح غير مستقرة ومع أول مناورة فإن السيارة قد تتعرض للانقلاب.