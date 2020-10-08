أسعار ومواصفات شيفروليه افيو 2020 في السوق المصرية.. صور

تنتمي شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من أربع إسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، ليخرج قوة قدرها 86 حصان سعر السيارة في السوق المصري الفئة الأولى 203 آلاف جنيه.





وعزم دوران أقصي للدوران 132 نيوتن / متر مدعمة بناقل حركة رباعي السرعات اتوماتيك ، كما تعتمد شيفروليه أفيو على منظومة الجر الامامي ، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة ، في غضون 11.9 ثانية .





كما تعتمد شيفروليه أفيو على منظومة الجر الامامي ، ويمكن التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 11.9 ثانية .









والفئة الأولى من شيفروليه 2020 تتميز بوسائد هوائية ومقاس جنوط 14 بوصة ، وخاصية طي المرايات الكهربائية وسبويلر خلفي.





أما الفئة الثانية فهي تحتوي على نفس المواصفات الأساسية ، والتي من أبرزها الوسائد الهوائية ، وخاصية طي المرايات المرايات الكهربائية ، وسبويلر خلفي ، وجنوط 14 بوصة ، بالإضافة إلى أنها شملت بعض الكماليات الإضافية ومنها مصابيح ضباب .





تعتبر سيارة شيفروليه أفيو من أكثر السيارات التي تمتلك جميع المواصفات التي تبحث عنها الأسرة، لذلك فهي تستحق عن جدارة لقب الاختيار الأفضل للعائلة.



