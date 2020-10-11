لا يعلمها الكثيرون.. 11 حيلة بتطبيق Shortcuts على نظام تشغيل آيفون iOS 14

آبل الذكية، ومع إصدار نظام التشغيل iOS 14، يجلب التطبيق ميزات جديدة إلى جانب قدرته على إنشاء رموز تطبيقات مخصصة، و تتضمن خيارات التخصيص بتطبيق Shortcuts، على iOS 14 خيارا إضافيا لعناصر واجهة مستخدم الخاصة بشاشة هاتفك الآيفون، لا حصر لها ومن المؤكد أنها ستبدو جيدة ومفيدة لسلسلة آيفون 12iPhone 12 المقرر الإعلان عنها في 13 أكتوبر. لا يعلم جميع مستخدمي هواتف آيفون الشهيرة، كيفية استخدام تطبيق Shortcuts، والذي يأتي مثبتا مسبقا على أجهزةالذكية، ومع إصدار نظام التشغيل iOS 14، يجلب التطبيق ميزات جديدة إلى جانب قدرته على إنشاء رموز تطبيقات مخصصة، و





آيفون والضغط على Add Widget في أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر الإضافة الأخضر بجوار الاختصارات. لتثبيت تطبيق Shortcuts، لنظام التشغيل iOS 12 أو إصدار أحدث، افتح تطبيق آب ستور App Store، ثم تأكد من إضافته إلى Today View Widget عن طريق التمرير إلى اليمين على الشاشة الرئيسية لجهازوالضغط على Add Widget في أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر الإضافة الأخضر بجوار الاختصارات. وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني،









وفيما يلي نستعرض أفضل 11 حيلة على تطبيق Shortcuts في هواتف آيفون:





يجب أيضًا أن تكون على دراية بالاختصارات "غير الموثوق بها".





1. إنشاء رموز تطبيقات مخصصة:





ربما تكون الإضافة الأكثر شيوعًا إلى iOS 14 وتطبيق Shortcuts، يتيح لك القدرة على إنشاء رموز تطبيقات مخصصة، اجمع بين أيقونات التطبيقات المخصصة وعناصر واجهة المستخدم في أي مكان، ويمكنك إنشاء شاشة رئيسية.





2. Siri ، لقد تم إيقافي:





كان هذا الاختصار موجودًا منذ فترة، لكنه ظهر مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام، تزامنا مع احتجاجات Black Lives Matter الأمريكية، بعد إعداد الاختصار، يمكنك إخبار مساعد آبل الذكي Siri، "تم إلقاء القبض علي"، وسيقوم هاتفك الآيفون بإرسال موقعك الحالي إلى صديق معين أو أحد أفراد العائلة ويبدأ تلقائيًا التسجيل من الكاميرا الأمامية على هاتفك، عند الانتهاء من التسجيل، يمكنك إرسال الفيديو إلى جهة اتصال قم بتحديدها مسبقا.





3. مدقق إملائي لأي شيء:





يعد التصحيح التلقائي أمرًا رائعًا، لكنه لا يكتشف ولا يغير كل خطأ ترتكبه أثناء الكتابة، حيث يمكنك نسخ أو مشاركة أي كتلة نصية من تطبيق آخر إلى Check Spelling hortcut ، والذي سيقوم بفحصه بحثًا عن أخطاء إملائية ويقدم لك كلمات نصية مصححة، ثم تنشيط شاشة المشاركة لنسخ النص الجديد أو مشاركته مع تطبيق آخر.





4. اعرض تاريخ أسعار أمازون للحصول على أفضل صفقة:





يعد CamelCamelCamel، موقع ويب ملائم يتتبع تاريخ أسعار العناصر المدرجة والمباعة على موقع أمازون، وباستخدام هذا الاختصار، يمكنك تسريع عملية البحث عن صفحة عنصر على موقع التتبع، والحصول على تنبيهات عندما ينخفض ​​السعر إلى السعر المحدد، عند عرض المنتج المحدد على موقع أو تطبيق شركة التجارة الألكترونية، انقر فوق الزر Share ثم اختر CmlCmlCml من قائمة الاختصارات المتاحة.





5. قم بتعيين مؤقت عدم الإزعاج لأخذ فاصل:





كتم صوت هاتفك الآيفونى لفترة زمنية محددة باستخدام مؤقت عدم الإزعاج، بدون الاختصارات سيتوجب عليك ضبط الكثير من إعدادات DND وإجراء بعض التعديلات، ومع ذلك، باستخدام الاختصارات، يمكنك إدخال المدة التي تحتاجها وستتولى الباقي نيابة عنك.





6. بطارية هاتفك منخفضة قم باستخدام هذا الاختصار:





إذا كنت حريصا على عمر بطارية هاتفك الآيفون، فيمكنك استخدام اختصار الجهة الخارجية هذا الذي تمت مشاركته على موقع Reddit ليعرض إليك النسبة المئوية الحالية للبطارية، ومقارنتها بالإعدادات المحددة مسبقا وتخصيص أداء جهازك للضغط على الدقائق المتبقية من طاقة من بطارية جهازك.





7. قم بإنشاء ملف GIF باستخدام الكاميرا:





يفتح اختصار Shoot a GIF تطبيق الكاميرا، ويكون جاهزًا لالتقاط عدد محدد من الصور أربع بشكل افتراضي، بعد التقاط الصورة الأخيرة يتم دمجها في صورة متحركة يمكنك حفظها أو مشاركتها.





8. قم بإنشاء ملف PDF:





بنقرات قليلة فقط، يمكنك تحويل أي مستند أو صفحة ويب إلى ملف PDF يمكنك حفظه أو مشاركته باستخدام اختصار Make PDF، وبعد إضافة الاختصار إلى التطبيق الخاص بك، استخدم شاشة المشاركة والتي تسمى Share Sheet من داخل أحد التطبيقات وحدد Make PDF.





9. فك الضغط:





في بعض الأحيان لا يعمل تطبيق Apple's Files لفك ضغط ملف ZIP حتى تتمكن من الوصول إلى ما يحتويه، فإذا كنت تواجه مشكلة في جعل الملفات تفتح في مجلدا مضغوطا ويتيح لك هذا الاختصار عرض الملفات وتحريرها ما بداخلها.





10. قم بتوسيع عنوان URL قصير للأمان:





يمكن استخدام الروابط المختصرة لإخفاء الوجهة الحقيقية لعنوان URL، فإذا كنت تشك في أن رابطًا مختصرًا مثل رابط bit.ly سينقلك إلى مكان لا ينبغي أن يأخذك إليه، فاستخدم اختصار عنوان URL الموسع لكشف وجهته الحقيقية.





11. ضبط إختصاراتك Shortcuts:





على الجزء السفلي من تطبيق Shortcuts، توجد ثلاث علامات تبويب هي: My Shortcuts و Automation و Gallery، ستجد كل شئ قمت بتغطيته إما في المعرض أو ، بعد إضافة اختصار إلى التطبيق ، في My Shortcuts، افتح تطبيق Shortcuts وحدد علامة التبويب Automation. اضغط على علامة '+' ثم حدد إنشاء NFC للتشغيل الآلي الشخصي ثم امسح العلامة التي ستستخدمها للأتمتة وقم بتسميتها.