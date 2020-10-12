الكورنيش ممنوع.. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة إعلانات مرشحي النواب.. شاهد

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة مفاجئة مساء اليوم الإثنين بكورنيش الإسكندرية، لمتابعة الالتزام بالضوابط التي قررتها المحافظة بشأن أعمال الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والمقررة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.





خلال الجولة، تم ضبط عدد من المخالفات الخاصة بوضع اللافتات والإعلانات الخاصة بمرشحي مجلس النواب.

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ووجه المحافظ بإزالة جميع إعلانات المرشحين من طريق الكورنيش، بعد منتصف الليل لعدم التأثير على حركة المرور بطريق الكورنيش، وتابع قائلًا "لا استثناء لأي مرشح... الكورنيش ممنوع... ممنوع وضع أي إعلان لأي مرشح بالكورنيش".

كما وجه المحافظ بإصلاح برجولا خشبية مهدمة بمنطقة لوران منذ 3 أسابيع، حيث قرر وقف المسئول عن الصيانة بالحي عن العمل وتحويله للتحقيق بالمحافظة.





يُذكر أن محافظة الإسكندرية قررت وضع عددًا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وتم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.





وجاءت الضوابط كالآتي:





- قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي موضح به الشوارع التي سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين. وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي علي حده.





- عدم قيام المرشح بوضع اللافتات في طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.





- عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.





- عدم وضع أى ملصقات على المباني الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.





- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.





- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب.





- السماح بوضع اللافتات في الشوارع الفرعية.





- عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل بحيث يسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات علي أعمدة الإضاءة بكافة أنواعها.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية خلال المرحلة الأولى يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر.