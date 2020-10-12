AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكورنيش ممنوع.. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة إعلانات مرشحي النواب.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:14 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة مفاجئة مساء اليوم الإثنين بكورنيش الإسكندرية، لمتابعة الالتزام بالضوابط التي قررتها المحافظة بشأن أعمال الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والمقررة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.


خلال الجولة، تم ضبط عدد من المخالفات الخاصة بوضع اللافتات والإعلانات الخاصة بمرشحي مجلس النواب.

اقرأ أيضًا:

لمواجهة الركود.. رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يناشد الحكومة اتخاذ إجراءات مالية توسعية


ووجه المحافظ بإزالة جميع إعلانات المرشحين من طريق الكورنيش، بعد منتصف الليل لعدم التأثير على حركة المرور بطريق الكورنيش، وتابع قائلًا "لا استثناء لأي مرشح... الكورنيش ممنوع... ممنوع وضع أي إعلان لأي مرشح بالكورنيش".

كما وجه المحافظ بإصلاح برجولا خشبية مهدمة بمنطقة لوران منذ 3 أسابيع، حيث قرر وقف المسئول عن الصيانة بالحي عن العمل وتحويله للتحقيق بالمحافظة.


يُذكر أن محافظة الإسكندرية قررت وضع عددًا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وتم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.


وجاءت الضوابط كالآتي:


- قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي موضح به الشوارع التي سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين. وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي علي حده.


- عدم قيام المرشح بوضع اللافتات في طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.


-  عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.


- عدم وضع أى ملصقات على المباني الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.


- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.


- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب.


- السماح بوضع اللافتات في الشوارع الفرعية.


- عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل بحيث يسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات علي أعمدة الإضاءة بكافة أنواعها.


ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية خلال المرحلة الأولى يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية.. استعدادات مكثفة وطرق جديدة للدعاية

عقب انتهاء الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.. حملات لرفع الإشغالات والإعلانات بالشرقية

3 حالات لاعفاء إعلانك من الرسوم بالقانون الجديد.. تعرف عليها

وسط إجراءات احترازية .. 128 مرشحًا لانتخابات النواب في اليوم الأول بالإسكندرية

محافظ بني سويف يحدد ضوابط الدعاية لانتخابات مجلس النواب القادمة

القليوبية تحذر مرشحي مجلس النواب من بدء حملة الدعاية الانتخابية قبل 5 أكتوبر

ترشيحاتنا

الرواية الكاملة.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم

وفاة ابن شقيقته المذيع أحمد يونس في حادث أتوبيس مدرسة

أحمد حسام ميدو يعلق إهدار كاسونجو هدف التعادل للزمالك

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 30

ربطها في سلم حديدي وضربها بالسوط.. أب يعذب طفلته بوحشية في مكة

مصاريف التأمين على الطلاب إجباريا |تفاصيل

AdvertisementS

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

كارثة.. الصحة العالمية تحذر من إجراء خطير لكسب المناعة

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

بيهددوني بالقتل .. أحمد موسى: ثابت على موقفي منذ 2011 حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

جمبسوت ستان.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها في إطلالة أنيقة.. شاهد

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي