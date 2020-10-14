3 أشياء خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB



حدوث إغلاق مفاجئ للهاتف، وفى تقرير جديد ذكر موقع Kaspersky أن هناك مخاطر كبيرة قد تواجهها عند شحن الهاتف من وصلة USB . ومؤخرا، ظهر تقرير من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يفيد بأن شحن الهواتف بنسبة 100% يقوم بتدميرها على المدى الطويل، ويقوم بإتلافها كما يؤدى إلى









1- تعرض الهاتف لتيار شديد يؤدى إلى إتلافه





ويقوم الشاحن الأصلى بتنظيم عملية تردد التيار الأمر الذى يجعل الهاتف يأخذ الكمية المخصصة له من الكهرباء من دون تعريض الهاتف والبطابرية للدمار، وعند عدم القيام بشحن الهاتف من وصلة USB فإن الهاتف يحصل على كمية عالية من التيار الكهربى التى من الممكن أن تؤدى إلى تدميره.





2- إنتقال الفيروسات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس





وعند القيام بتوصيل USB لشحن الهاتف من جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالى إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم.





3- انتقال بيانات الهاتف أو واستهلاك الانترنت بدون علم المستخدم





وعند شحن الهاتف من USB من خلال الكمبيوتر أو أى جهاز آخر فإنه إذا كان أحد الأجهزة يحتوى على فيروسات وكانت بيانات الهاتف مفتوحة فإن الجهاز الأخر قد ينقل كل بيانات الهاتف ويقوم باستهلاك سعة الإنترنت بشكل كبير مما قد يؤدى لضياعها، والأفضل هو استخدام الشاحن الأصلى والابتعاد عن استخدام اى شواخن أخى غريبة على الهاتف وليست مخصصة له.