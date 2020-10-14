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تكنولوجيا

3 أشياء خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
3 أشياء خطيرة تحدث
3 أشياء خطيرة تحدث لهاتفك عند شحنه من وصلة USB
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ندى على
يرتبط طول عمر البطارية وقوتها وأدائها الجيد مع المستخدمين بالطريقة التى يقوموا فيها بشحن هواتفهم الذكية، حيث يسبب الشحن عدد كبير من المشكلات التى من الممكن أن تؤدى إلى قصر عمر البطارية ، بالإضافة إلى مشكلات تسريب الشحن وسخونة البطاريات وانتفاخها، وهو أمر من الممكن أن يؤدى إلى انفجار بطارية الهاتف نفسه الأمر لا يتوقف عند تدمير الهاتف فقط وإنما قد يؤدى إلى ايذاء المستخدم نفسه. 

ومؤخرا، ظهر تقرير من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يفيد بأن شحن الهواتف بنسبة 100% يقوم بتدميرها على المدى الطويل، ويقوم بإتلافها كما يؤدى إلى حدوث إغلاق مفاجئ للهاتف، وفى تقرير جديد ذكرموقع  Kaspersky أن هناك مخاطر كبيرة قد تواجهها عند شحن الهاتف من وصلة USB . 


1- تعرض الهاتف لتيار شديد يؤدى إلى إتلافه 

ويقوم الشاحن الأصلى بتنظيم عملية تردد التيار الأمر الذى يجعل الهاتف يأخذ الكمية المخصصة له من الكهرباء من دون تعريض الهاتف والبطابرية للدمار، وعند عدم القيام بشحن الهاتف من وصلة USB  فإن الهاتف يحصل على كمية عالية من التيار الكهربى التى من الممكن أن تؤدى إلى تدميره. 

2- إنتقال الفيروسات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس 

وعند القيام بتوصيل USB لشحن الهاتف من جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالى إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم. 

3- انتقال بيانات الهاتف أو واستهلاك الانترنت بدون علم المستخدم  

وعند شحن الهاتف من USB  من خلال الكمبيوتر أو أى جهاز آخر فإنه إذا كان أحد الأجهزة يحتوى على فيروسات وكانت بيانات الهاتف مفتوحة فإن الجهاز الأخر قد ينقل كل بيانات الهاتف ويقوم باستهلاك سعة الإنترنت بشكل كبير مما قد يؤدى لضياعها، والأفضل هو استخدام الشاحن الأصلى والابتعاد عن استخدام اى شواخن أخى غريبة على الهاتف وليست مخصصة له.  
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