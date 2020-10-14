الانتهاء من 58 مدرسة منها 18 إنشاء جديدا في المنيا

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن ، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.
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كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.
وشدد المحافظ على تكثيف أعمال التعقيم و النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
كما شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش.
كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.