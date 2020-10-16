7 أكلات تساعد في تقوية مناعة الطفل للوقاية من كورونا

تهتم دائما كل أم بتقديم الأكلات و الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة لدي أطفالهم الذي له دور كبير في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا.





اللوز

هو من الأطعمة المليئة بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي معزز للمناعة يعززان نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، يعد اللوز من الأطعمة التي يحب الأطفال تناولها بأنفسهم كوجبة خفيفة ، ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة لدمجها في النظام الغذائي لأطفالك.





التوت

يتميزبأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، هذا يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لدي الأطفال، فهناك العديد من أنواع التوت المختلفة التي يجب أن تحاول تضمينها في النظام الغذائي لأطفالك على سبيل المثال الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري.





الزبادي

تعمل البروبيوتيك في الزبادي على تحفيز جهاز المناعة، فتناول الزبادي بدون سكر مضاف لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة لدينا، للحصول على زبادي منخفض السكر ، قم ب خلط الزبادي مع الفراولة والموز .





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سمك السلمون

غني بدهون أوميجا 3، لا تعد هذه الدهون ضرورية لنمو العقول فحسب ، بل إنها تقلل الالتهاب أيضًا ، مما يزيد من تدفق الهواء ويحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، تشير أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية.









البيض

أظهرت الأبحاث أنه عندما يكون الشخص منخفضًا في فيتامين (د) ، يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، البيض هو أحد الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د الموجود بشكل طبيعي ، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة ، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم.





البروكلي

يحتوي على عدد من معززات جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.





الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو أحد مكونات الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة.هذه هي الخلايا التي تقاوم البكتيريا والفيروسات التي توجد بالجسم، أضف الشوفان إلى النظام الغذائي لأطفالك عن طريق تقديم الشوفان بزبدة اللوز والتفاح.



