تسكين آلام المفاصل .. فوائد زيت الزنجبيل على الصحة والجسم

الزنجبيل هو نوع من التوابل الآسيوية الأساسية التي تستخدم في العديد من الاستعدادات الغذائية ويستخدم أيضًا كعلاج منزلي لعدد من المشاكل والأمراض الشائعة، والزنجبيل هو واحد من أصح التوابل التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي وجميع خصائصه العلاجية تنسب إلى وجود مركب جينجيرول النشط بيولوجيًا.





المركب مسؤول عن القدرات المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة للتوابل الدافئة التي تستخدم أيضًا لتهدئة البرد و التهاب الحلق ، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على فوائد جمالية ، وبسبب فوائده المضادة للالتهابات ، فقد يساعد في حماية الجلد والشعر من التلف.









وكشفًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم ابرز فوائد الزنجبيل على الصحة





1. يساعد على تخفيف الألم

من أكبر تطبيقات زيت الزنجبيل استخدامه لتسكين آلام العضلات والمفاصل، قد يؤدي استخدام الزيت إلى تهدئة آلام العضلات أو آلام المفاصل، إنها طريقة طبيعية للتعامل مع آلام العضلات والمفاصل ، بالاشتراك مع الأدوية، وذلك لأن زيت الزنجبيل يمكن أن يقاوم الالتهابات في الجسم.





2. يعزز صحة الجهاز التنفسي

يقال أن زيت الزنجبيل يساعد على إزالة المخاط من الحلق والأنف ويساعد على تطهير الشعب الهوائية ، يمكنه أيضًا تهدئة نزلات البرد وقد يكون فعالًا ضد السعال.





3. يعزز الهضم

استهلاك القليل من زيت الزنجبيل قد يعزز صحة الجهاز الهضمي، قد يساعد حتى في تهدئة حالة التسمم الغذائي.





ويمكنك صنع زيت منقوع بالزنجبيل في المنزل باستخدام الزنجبيل الطازج المبشور وزيت الزيتون أو أي زيت صحي آخر من اختيارك، يمكن استخدام الزيت المنقوع بالزنجبيل في عدد من المستحضرات لجني فوائد الزنجبيل ، وكذلك لإضافة نكهة للطعام.











