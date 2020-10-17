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فن

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشر المخرج طارق العريان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع نجليه -من مُطلقته الفنانة السورية أصالة- «علي وآدم»، في أول رد له على انتقاد ابن الأخيرة (خالد الذهبي) له، بسبب عدم سؤاله عن طفليه بعد انفصاله عن «أصالة». 

أعلنت صفية العمرى عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن وفاة شقيقها.

انتهت مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد، اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

حرص النائب البرلماني محمد أبو العينين، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر. 

حرص الفنان فاروق فلوكس، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى العزاء متسندًا على عكازه. 

حرص الفنان أحمد العوضي، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وذلك بدون إصطحاب زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 
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