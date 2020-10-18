دراسة: مرضى الصدفية والبهاق يتحكمون في مشاعرهم السلبية أكثر من الأصحاء

نشرت دراسة حديثة، اثبتت ان الأمراض الجلدية احيانا تحتاج إلى اللجؤ للعلاج النفسي داخل المستشفي، فقد شملت الدراسة 60 مريضًا بالصدفية والبهاق 30 وكذلك أشخاص أصحاء 60مطابقة للمجموعة التجريبية من حيث الجنس والعمر ومستوى التعليم. تم فحص السيطرة على المشاعر السلبية عن طريق مقياس التحكم العاطفي (التكيف البولندي بواسطة Juczynski) وإدراك المرض عن طريق استبيان Kossakowska للمرضى المزمنين، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كان الغرض من الدراسة هو تحديد شدة السيطرة على المشاعر السلبية للغضب ، والمزاج المكتئب ، والقلق في بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والبهاق ، وتحديد مؤشرات هذا التحكم العاطفي من حيث إدراك المرض. في السياق التالي: مدة المرض ، والعمر في البداية ، والمعرفة الشخصية لأسباب المرض ، والشعور الذاتي بالسيطرة على المرض



النتائج: خلص البحث إلى أن مرضى الصدفية يتحكمون في المشاعر السلبية بشكل مكثف أكثر من الأشخاص الأصحاء.

من ناحية أخرى ، لا يختلف مرضى البهاق في السيطرة على المشاعر السلبية مقارنة مع الأصحاء. ولا توجد مؤشرات تنبئ بالتحكم العاطفي السلبي في البهاق، في الصدفية الجنس والعمر هما المساهمان الرئيسيان في التحكم العاطفي السلبي ويتم التنبؤ بالتحكم في الغضب حسب العمر في البداية أيضًا.

الخلاصة: إن خصوصية المرض الجلدي تؤثر على التحكم العاطفي السلبي لسوء التكيف والاقتراح هو استخدام العلاج النفسي في الصدفية في المستشفيات بشكل خاص.

