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رياضة

الضربات تتوالى على المقاصة.. عمرو مرعي يرفض البقاء في الموسم الجديد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
عمرو مرعي
عمرو مرعي
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عمرو الحلواني
رفض عمرو مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، فكرة البقاء داخل الفريق الفيومي خلال الموسم الكروي الجديد بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وحاول مسئولو المقاصة الإبقاء على عمرو مرعي مع الفريق الفيومي في الموسم الكروي الجديد، إلا أن اللاعب أكد رفضه التام، خاصة في ظل معاناته من الناحية المادية مع المقاصة طوال الموسم الحالي.

وأكد عمرو مرعي لمسئولي المقاصة عودته من جديد لفريقه بيراميدز رافضًا البقاء مع الفريق الفيومي خاصة في ظل حالة الغضب التي يعيشها اللاعب في الفترة الأخيرة لعدم صف مستحقاته المالية.

وتشهد الفترة الحالية، حالة كبيرة من عدم الاستقرار داخل فريق المقاصة بسبب رفع عدد من اللاعبين راية العصيان لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وتهديد بعضهم بفسخ التعاقد خلال الفترة القليلة المقبلة حال عدم حل الأزمة، وهو الأمر الذى دفع إيهاب جلال ومن بعده على عاشور إلى تقديم استقالة من تدريب الفريق خاصة بعدما أصبحت الأوضاع بالغة الصعوبة داخل نادى المقاصة في الوقت الحالي خاصة بعد فشل كل الطرق حتى الآن في الوصول إلى حل للأزمة المالية.
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