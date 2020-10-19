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أخبار العالم

عرض بريطاني على العراق للتطبيع مع إسرائيل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:59 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشف السياسي العراقي ومؤسس حزب "الأمة العراقية"، مثال الآلوسي، اليوم، أن ملف التطبيع سيتم عرضه على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى لندن نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الآلوسي المعروف بمعاداته للأحزاب الدينية والداعية لإقامة دولة علمانية بالعراق في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" إن "بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي، وأول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير".

وأضاف الآلوسي أن "الجالية اليهودية العراقية في إسرائيل كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة العداء لإسرائيل".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور لندن الأسبوع الحالي بعد أن ينهي زيارتيه إلى باريس وبرلين.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقًا يقضي بالتطبيع الكامل وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في 13 أغسطس الماضي بوساطة أمريكية.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، اعتمد قرارًا في وقت سابق من اليوم بالمصادقة على معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأعرب مجلس الوزراء الإماراتي عن ثقته بأن معاهدة السلام مع إسرائيل، ستشكل رافدًا من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، مضيفًا أن الاتفاق "يعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصة وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية".
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