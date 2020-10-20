500 ألف للفردي و7 ملايين للقائمة| ننشر ضوابط إنفاق الدعاية الانتخابية

انطلقت الدعاية الانتخابية، لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، أمس الاثنين، على أن تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الأولى.





جاء ذلك وفقا للجدول الزمني، الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كما وضعت الهيئة ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والتي تضمنت مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.





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ووفقا لضوابط الوطنية للانتخابات، يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.





ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.





وسمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.





وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



