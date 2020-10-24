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مارثون انتخابات النواب بالداخل .. 10 آلاف لجنة فرعية تستقبل 33 مليون ناخبا بـ14 محافظة.. و1879 فرديا فى 71 دائرة و4 قوائم بدائرتين.. وإجراءات أمنية واحترازية مشددة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
  • انطلاق التصويت فى المرحلة الاولى بانتخابات النواب
  • ١٠ الاف لجنة فرعية تستقبل ٣٣.٥ مليون مصرى 
  • - ١٨٧٩ مرشحا يتنافسون فى ٧١ دائرة ب ١٤ محافظة 

ينطلق بعد قليل المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

ويقوم الناخب بإبداء رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردي، باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة. ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى تضم 14 محافظة مقسمة كالتالى.

- محافظة أسوان تضم 4 دوائر وتشمل 9 أقسام ومخصص لها 5 مقاعد: دائرة ادفو 28 مرشحا مخصص لها مقعد واحد دائرة أول أسوان 35 مرشحا مخصص لها مقعدين دائرة كوم أمبو 14 مرشحا مخصص لها مقعد واحد دائرة نصر النوبة 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد.

- محافظة أسيوط وتضم 4 دوائر وتشمل 15 قسم ومخصص لها 12 مقعد دائرة أبو تيج 24 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أول أسيوط 49 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة الفتح 51 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة القوصية 39 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد.

- محافظة الإسكندرية تضم 6 دوائر وتشمل 18 قسم ومخصص لها 16 مقعد دائرة أول الرمل 39 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة أول المنتزه 71 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة الدخيلة 43 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة العطارين 11 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة سيدى جابر 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة محرم بك 28 مرشحا ومخصص لها مقعدين.

- محافظة الأقصر تضم 3 دوائر وتشمل 6 أقسام ومخصص لها 3 مقاعد دائرة إسنا 20 مرشحا دائرة الأقصر 34 مرشحا دائرة القرنة 23 مرشحا.

- محافظة البحر الأحمر تضم 3 دوائر وتشمل 8 أقسام ومخصص لها ثلاثة مقاعد دائرة أول الغردقة 17 مرشحا دائرة الشلاتين 4 مرشحين دائرة سفاجا 12 مرشحا.

- محافظة البحيرة تضم 9 دوائر وتشمل 18 قسم ومخصص لها 18 مقعد دائرة أبو المطامير 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أبو حمص 23 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة إيتاي البارود 22 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الدلنجات 16 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة المحمودية 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة حوش عيسى 16 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة دمنهور 36 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كفر الدوار 29 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كوم حماده 25 مرشحا ومخصص لها مقعدين.

- محافظة الجيزة تضم 12 دائرة وتشمل 25 قسم ومخصص لها 25 مقعد دائرة أبو النمرس 22 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أطفيح 13 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة أول أكتوبر 50 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة إمبابة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة البدرشين 28 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة الجيزة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الصف 18 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة العمرانية 35 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الوراق 61 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة بولاق الدكرور 54 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كرداسة 12 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة منشأة القناطر 31 مرشحا ومخصص لها مقعدين.

- محافظة الفيوم تضم 4 دوائر وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 10 مقاعد دائرة أبشواى 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أطسا 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الفيوم 12 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة سنورس 27 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد.

- محافظة المنيا تضم 6 دوائر وتشمل 13 محافظة ومخصص لها 16 مقعد دائرة أبو قرقاص 27 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أول المنيا 32 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة غرب سمالوط 33 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة مغاغة 43 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة ملوى 35 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد.

- محافظة الوادى الجديد تضم دائرتين وتشمل 5 اقسام ومخصص لها مقعدين دائرة الخارجة 8 مرشحين دائرة الداخلة 17 مرشحا.

- محافظة بنى سويف تضم 4 دوائر وتشمل 9 اقسام ومخصص لها 8 مقاعد دائرة إهناسيا 7 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد دائرة ببا 30 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة بنى سويف 25 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة ناصر 32 مرشحا ومخصص لها مقعدين.

- محافظة سوهاج تضم 8 دوائر وتشمل 19 قسم ومخصص لها 14 مقعد دائرة أخميم 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة البلينا 24 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة المراغة 17 مرشحا دائرة المنشأة 18 مرشحا دائرة جرجا 27 مرشحا دائرة دار السلام 16 مرشحا دائرة سوهاج 22 مرشحا دائرة طهطا 49 مرشحا.

- محافظة قنا تضم 4 دوائر وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 9 مقاعد دائرة أبو تشت 31 مرشحا دائرة قنا 37 مرشحا دائرة قوص 41 مرشحا دائرة نجع حمادي 31 مرشحا.

- محافظة مطروح تضم دائرتين وتشمل 9 أقسام ومخصص لها مقعدين دائرة الحمام 18 مرشحا دائرة مطروح 13 مرشحا.

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