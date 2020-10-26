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رياضة

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
محمود البنا حكمًا
محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم
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عبد العزيز جمال
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي.

كما أعلن الإتحاد الفريق المعاون لـ البنا والذي يضم كلا من سمير جمال حكما مساعدا وهاني عبد الفتاح حكما مساعدا ، وهاني أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور،  قرر تعيين غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة، و طارق يحيي رئيسا للجنة الفنية لقطاع الناشئين .

وقال إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي،  والقائم بأعمال أمين الصندوق، ، والمشرف العام علي كرة القدم، انه تم عقد اجتماع اليوم في حضور  فاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الادارة ، مع غانم سلطان وطارق يحيي ، وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيي الذي كان يشغل هذا المنصب.

وأكد تيجانا أن أبناء النادي يخدمون الزمالك في أي منصب ، وفي أي وقت .

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