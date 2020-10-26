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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-10-2020
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد
اسعار الذهب اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر شهدت ارتفاعا جديدا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق ، وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 832 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 828 الاثنين الماضي .

وانخفضت اسعار الذهب الخميس الماضي 10 جنيهات دفعة واحدة للجرام  حيث سجّل سعر جرام الذهب حينها عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 828 جنيهًا للجرام بعد ان وصل الى 838 الأربعاءالماضي .

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 832 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 951 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 832 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 713 جنيهات

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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 555 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,572 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,656 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 950,857 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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