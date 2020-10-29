بإطلالة ساحرة.. صبا مبارك تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها صورة جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت صبا مبارك بإطلالة ساحرة وشعر كيرلي وكتبت معلقة على الصورة قائلة: "صباح الخير".





وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

- شكلك يجنن

- ايه القمر ده

- ازاي حلوه كده





يذكر ان أعربت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها التلفزيونية "نمرة 2" عبر منصة شاهد VIP، مشيرة إلى أنها تحاول خدمة المشاهد العربي عن طريق عدد من الأعمال الأصلية المميزة.





وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بشكل افتراضي لنجوم وصناع العمل: سعيدة للغاية بتكرار الوقوف أمام النجم عمرو يوسف بعد أكثر من تجربة ناجحة، أخرها مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة.