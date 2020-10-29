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فن

نجل عايدة عبد العزيز: مصابة بالزهايمر ولا أحد يسأل عنها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشف شريف أحمد عبد الحليم نجل الفنانة عايدة عبد العزيز،  أنا لا أحد من الوسط الفني يسأل عنها وهي مصابة بالزهايمر.

وقال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.


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