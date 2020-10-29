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مكنتش مصدق.. مواطن جيزاوي: أبو العينين سدد قيمة التصالح على مخالفة البناء نيابة عنى.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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آيات أحمد
قال جمال سامى، أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية التى أطلقها النائب محمد أبو العينين لسداد التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين، إنه تعثر فى سداد قيمة التصالح لشقته ولجأ على الفور للنائب محمد أبو العينين لمساعدته.


وأوضح، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ بهدم المنازل المخالفة للبناء حول منزله، وعرف بضرورة سداد قيمة التصالح على المخالفة فى البناء ولكن ظروفه المادية لم تكن مهيأة لاستكمال المبلغ، مضيفًا: "ظروف المعيشة صعبة وأنا عندى 4 أطفال 2 بيدرسوا و2 رضع".


وأشار إلى أن "النائب محمد أبو العينين، أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة، وتقدمنا بالأوراق الخاصة بنا لمكتبه لمساعدتنا فى سداد قيمة التصالح".


وتابع: "ربنا يباركله سددها عنا، مكنتش مصدق خالص"، مؤكدًا أنه كان يشاهد النائب محمد أبو العينين منذ أن كان صغيرًا فى منطقة المنيب وكان رجل خير يساعد الفقراء ويتكفل بهم منذ عشرات السنوات.


وعرض برنامج "صباح البلد" تقريرًا يكشف ردود أفعال أهالى الجيزة حول مبادرة النائب محمد أبو العينين بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.


وكان النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة.

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