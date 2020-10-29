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توك شو

سيدة من الجيزة بعد سداد قيمة المصالحة: ربنا يبارك لأبو العينين وكل اللي يساعد الغلابة.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا يكشف ردود أفعال أهالى الجيزة حول مبادرة النائب محمد أبو العينين بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.


وكان النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة.


وقالت هدى أحمد، إحدى المستفيدات من المبادرة الوطنية التى أطلقها النائب محمد أبو العينين، إنها تعثرت فى سداد قيمة التصالح لشقتها ولجأت على الفور للنائب محمد أبو العينين لمساعدتها.


وأضافت: "ربنا يعلم بحالتى وبظروفى، وربنا بعتلنا الحاج محمد أبو العينين ربنا يباركله هو نجدنا من اللى احنا فيه"، مؤكدة أنها فوجئت فور سماعها بقيمة المصالحة "اتوترت وحسيت الدنيا بتلف بيا مش عارفة أجيب الفلوس منين".


وأوضحت: "الأستاذ محمد أبو العينين تكفل بسداد قيمة المصالحة على الشقة الخاصة بي"، موجهة له رسالة قائلة: "الله يباركله ويجعله فى ميزان حسناته هو وكل اللى بيساعد الناس الغلابة".

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