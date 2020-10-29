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فن

استعدادا لحفله الغنائي.. عمرو دياب يظهر على شاطئ البحر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:39 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران
شاركت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود علي إنستجرام صورة للهضبة عمرو دياب في الجونة استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر عمرو دياب بصحبة عددً من اصدقائه علي شاطئ البحر وعلقت الصفحة قائلة "وسط الليل واللمّة .. ببقى في حالة روقان لمّا بقرب ليك 🎶".

ويُحيي عمرو دياب، الحفل الذي تنظمه إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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