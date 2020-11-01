AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

46290 إصابة جديدة.. فرنسا تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:26 م
فرنسا تسجل زيادة
فرنسا تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في فرنسا 46290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت فرنسا عن 231 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37019 حالة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا  1.413.915 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجل العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". 

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسبة الشفاء تصل إلى 94%.. سلطنة عمان تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بـ كورونا

فرنسا تسجل حصيلة وفيات قياسية في يوم واحد بسبب كورونا

السعودية تسجل 468 إصابة جديدة و24 وفاة بـ كورونا

روسيا تسجل قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية

في يوم واحد .. العالم يسجل أكثر من 466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

القومي للطفولة يكشف تفاصيل عقوبة الطفل المعتدي على رجل المرور

بشرى سارة لـ الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

مرتضى منصور يصل لمحكمة القضاء الإداري

أصالة: هذا قراري النهائي بشأن الزواج .. فيديو وصور

الداخلية: إغلاق طريق الزعفرانة - رأس غارب بسبب السيول

التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة العصر ودخل وقت المغرب.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطف الأنظار بأنوثتها.. شاهد | 10 إطلالات لـ زوجة عمر الشناوي أثارت الجدل

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة كاجوال.. شاهد

سيرين عبد النور بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير