رئيس الزقازيق : رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 وإزالة فورية لتعديات الأراضي

كلف نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات إستعدادًا لإنتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر إجراؤها خلال يومى 7،8 من نوفمبر الجارى ، مؤكدا على ضرورة الإستعداد التام لمواجهة المرحلة الثانية من فيروس كورونا وكذالك الإستعداد لمواجهة السيول والأمطار.. جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.

وشدد "فاروق" على ضرورة رصد كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية في المهد تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة ومنع إقامة أى أكشاك جديدة بنطاق المدينه والوحدات ومداخل الطرق حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى.

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كما أكد على العمل بالتوازى بين كافة الجهات المعنية والتنسيق الكامل لإنجاز المهام بشكل أسرع وتذليل العقبات للإنتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة واستعرض خلال الإجتماع ما تم من إنجازات فى قطاع تحسين البيئة والطرق والصرف الصحى لما لها من أهمية تمس حياة المواطنين، مشددًا على صيانة الأعمدة الكهربائية والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا بمراجعة كافة أعمال الصيانة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالحملات الميكانيكية ومراجعة إستهلاك الوقود حفاظا علي المال العام هذا.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الألتزام بفترة الصمت الإنتخابى وعدم إطلاق أى دعاية لأى من المرشحين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على الحياد التام من المرشحين ، مؤكدًا على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات وتفعيل خدمة الخط الساخن 0552333500/0552333700 للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فى كافة القطاعات وفيما يخص ملفات التصالح والتقنين ، أكد رئيس المدينه على ضرورة الإستمرار في تلقى كافة طلبات التصالح بنطاق المركز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بمد الفترة لأخر نوفمبر الجارى وتقديم التسهيلات أمام المواطنين تسهيلًا عليهم ، كما شدد على ضرورة الإسراع في أعمال لجان التقنين وتحرير العقود لتحقيق المستهدف مشيرًا إلى أن تلك الملفات تقع على رأس أولويات الدولة. هذا وقد تم مناقشة الاستعداد لإستقبال إنتخابات مجلس النواب والوقوف على كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.