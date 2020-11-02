AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس الزقازيق : رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 وإزالة فورية لتعديات الأراضي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات إستعدادًا لإنتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر إجراؤها خلال يومى 7،8 من نوفمبر الجارى ، مؤكدا على ضرورة الإستعداد التام لمواجهة المرحلة الثانية من فيروس كورونا وكذالك الإستعداد لمواجهة السيول والأمطار.. جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.

 

وشدد "فاروق" على ضرورة رصد كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية في المهد تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة ومنع إقامة أى أكشاك جديدة بنطاق المدينه والوحدات ومداخل الطرق حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى.

أقرأ ايضا:

لإقامة استثمارات في صناعة النقل وتجميع السيارات.. محافظ الشرقية يستقبل سفير كوريا

كما أكد على العمل بالتوازى بين كافة الجهات المعنية والتنسيق الكامل لإنجاز المهام بشكل أسرع وتذليل العقبات للإنتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة واستعرض خلال الإجتماع ما تم من إنجازات فى قطاع تحسين البيئة والطرق والصرف الصحى لما لها من أهمية تمس حياة المواطنين، مشددًا على صيانة الأعمدة الكهربائية والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا بمراجعة كافة أعمال الصيانة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالحملات الميكانيكية ومراجعة إستهلاك الوقود حفاظا علي المال العام هذا.

 

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الألتزام بفترة الصمت الإنتخابى وعدم إطلاق أى دعاية لأى من المرشحين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على الحياد التام من المرشحين ، مؤكدًا على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات وتفعيل خدمة الخط الساخن 0552333500/0552333700 للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فى كافة القطاعات وفيما يخص ملفات التصالح والتقنين ، أكد رئيس المدينه على ضرورة الإستمرار في تلقى كافة طلبات التصالح بنطاق المركز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بمد الفترة لأخر نوفمبر الجارى وتقديم التسهيلات أمام المواطنين تسهيلًا عليهم ، كما شدد على ضرورة الإسراع في أعمال لجان التقنين وتحرير العقود لتحقيق المستهدف مشيرًا إلى أن تلك الملفات تقع على رأس أولويات الدولة. هذا وقد تم مناقشة الاستعداد لإستقبال إنتخابات مجلس النواب والوقوف على كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

رئيس الزقازيق : رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 وإزالة فورية لتعديات الأراضي
رئيس الزقازيق : رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 وإزالة فورية لتعديات الأراضي
رئيس الزقازيق : رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 وإزالة فورية لتعديات الأراضي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية محافظ المنوفية يشدد بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 112 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

مستشفى مغاغة ينفي حصوله على تبرعات من مرشحي "النواب"

تجهيز 170 مركزا انتخابيا بالأقصر بانتخابات مجلس النواب 2020

استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية في الشرقية

ترشيحاتنا

بعد فيديو التنمر الجديد.. التحقيق مع طفل المرور و3 من زملائه

بعد تحذيرات الحكومة| هذه هي القرارات الصعبة المتوقعة حال تزايد الإصابات بـ كورونا

بالفستان الأبيض.. عروس تدخل غرفة العمليات بعد ساعة من الزفاف..صور

مقتل ممثل أمريكى شهير فى حادث إطلاق نار.. تفاصيل

مفاجأة عن محمد صلاح وظهوره في مهرجان الجونة.. تفاصيل

وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

بعد يوتيوب youtube ونتفليكس netflix .. تيسلا تعيد الراديو لسياراتها بتكلفة إضافية

أيهما أجمل ؟ ميس حمدان تتألق بإطلالتين على إنستجرام