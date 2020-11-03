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محافظات

جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
ظاهره بركانية
ظاهره بركانية
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منصور ابوالعلمين
شهدت قرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة فى محافظة الوادي الجديد، وتحديدا على بعد 1.5 كم من مدينة موط، ظاهرة غريبة هى ظهور جمرات زرقاء اللون تخرج من باطن الأرض مع صعود أبخرة ودخان كثيف يحمل رائحة الكبريت النفاذة.


وقال محمود محمد عبد الرحمن مهران، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من أبناء مركز الداخلة، ويقطن بالقرب من موقع الظاهرة وأحد شهود العيان عليها، إن المنطقة قريبة من قرية الهنداو تشهد تفاعل وتصاعد الأبخرة عند اقتراب فصل الشتاء فى ظاهرة طبيعية تحدث كل عام يقابلها تشقق فى الطبقة السطحية للتربة، ما يؤدى إلى استنشاق أدخنة غير معلومة ومجهولة المصدر، كما أن الظاهرة تتجلى بوضوح فى الفترة المسائية حيث تظهر جمرات لونها زرقاء ذات طابع بركانى تتحول مع طوال فترة الليل إلى اللون الأحمر الدموى حتى الصباح تترك فى مكانها بودرة صفراء ذات رائحة كبريتية نفاذة.


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وأضاف مهران، أن الظاهرة تحدث للعام الثالث على التوالى، حيث يجرى إزالة أو اقتصاص مرتفعات الطفلة المجاورة لموقع الظاهرة من خلال أصحاب مصانع الطوب الأحمر بمركز الداخلة، كما أن هذه المنطقة تتميز بوجود عنصرين طبيعيين ذاتا قيمة اقتصادية عالية، هما الفحم الحجرى، والكبريت، مناشدا جميع الأجهزة التنفيذية والجهات والخبراء تحديد نسبة العناصر الموجودة بهذه المنطقة.


من جانبه، قال الدكتور نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، إنه بمجرد معرفة الظاهرة جرى زيارة الموقع ومتابعة الظاهرة وتصويرها.


وجرى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس الباحثين بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد قسم الجيولوجيا لتحليل الظاهرة وإعداد تقرير، كما سيجرى رفع مذكرة للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بما يحدث على أرض الواقع وما جرى من إجراءات لمتابعة الظاهرة.

جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد
جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد
جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد
جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد
جمرات زرقاء.. ظاهرة بركانية بالمنطقة الجبلية بقرية الهنداو في الوادي الجديد.. شاهد

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