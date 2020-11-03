مجهولون يطلقون النار على سائق سيارة في صحراء قوص بقنا

أصيب سائق سيارة نقل بطلق ناري، من مجهولين، أثناء محاولتهم سرقة سيارته بصحراء قوص في قنا.

وتلقى اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة فريد شوقي محمد ٢٧ عاما، سائق سيارة نقل دهانات، بطلق ناري فى البطن، وجرح بالرأس.

وتبين أن لصوصا حاولوا سرقة سيارته أثناء مروره بالمنطقة الصحراوية فى قرية العليقات، التابعة لمركز قوص، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية.

وتمكن السائق من الفرار بسيارته و إخطار أجهزة الأمن التى تحفظت على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

من جهتها، تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

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