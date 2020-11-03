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حوادث

حبس تاجرة حشيش ضبط بحوزتها 170 طربة قبل ترويجها على عملائها بالشرقية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بحيازة  170 طربة "حشيش" وزنت 17 كيلو جرامًا  قبل ترويجها علي عملائها.


كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط  170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة إحدى السيدات ، مقيمة بدمياط "لها معلومات جنائية" فى كمين أعد خصيصًا لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية 


وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتبين ان القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بمبلغ ( 1,190,000 مليون ومائة وتسعون ألف جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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