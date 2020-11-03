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تؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها.. الفقي: عواصم العالم تهتم بالانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بايدن وترامب
بايدن وترامب
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غاية الأهمية لأنها ترتبط بـ أقوى شخصية في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .


وأضاف الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  عواصم العالم بأكمله تهتم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية، وتلك الانتخابات ذات طابع عالمي وتؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها .


وتابع :"  الانتخابات الأمريكية لا تبدو محسومة بين دونالد ترامب وجو بايدن"، مضيفا:"  أمريكا لها طريقة في التفكير وفهم خاص لطبيعة العالم والامريكي يرى أنه في جانب والعالم في  جانب آخر، وثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية محدودة للغاية".


وأكمل مصطفى الفقي:"  لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".


ولفت الفقي:" إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير".

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