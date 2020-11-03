تؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها.. الفقي: عواصم العالم تهتم بالانتخابات الأمريكية

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غاية الأهمية لأنها ترتبط بـ أقوى شخصية في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .









وأضاف الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن عواصم العالم بأكمله تهتم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية، و تلك الانتخابات ذات طابع عالمي وتؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها .









وتابع :" الانتخابات الأمريكية لا تبدو محسومة بين دونالد ترامب وجو بايدن"، مضيفا:" أمريكا لها طريقة في التفكير وفهم خاص لطبيعة العالم والامريكي يرى أنه في جانب والعالم في جانب آخر، و ثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية محدودة للغاية".









وأكمل مصطفى الفقي:" لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".









ولفت الفقي:" إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير".