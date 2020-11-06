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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
بدر بنون
بدر بنون
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مجدي سلامة
ينشر صدى البلد أبرز الأخبار العالمية والمحلية والعربية والإفريقية ، والتي جاءت على مدار اليوم الجمعة ، على النحو التالي.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة البرازيلي جاستين سيرينو لاعب نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي مشيرًا إلى عدم معرفته عن الأجنبي الذي سيرحل لانضمام اللاعب بدلًا منه.


أكدت تقارير صحفية مغربية أن بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي لن ينضم للمنتخب المغربي بسبب إجراءات انتقاله للأهلي ، خلال فترة الانتقالات الجارية.


كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حقيقة انضمام الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا النادي الأهلي من الإنضمام للفريق بجانب موقف حسام عاشور من شارة القيادة.


أكد باسم مرسي لاعب نادي الإنتاج الحربي أن الزمالك يفاوضه قبل بداية الموسم الجديد مشيرًا إلى كون مصطفى محمد مهاجما جيدا لكن الملعب هو الفيصل بينهما.


أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك قد اقترب من ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لـ نادي المصري البورسعيدي ، مشيرًا إلى التونسي حمزة المثلوثي يواجه مصير الأنجولي بابل بعدم إتمام الصفقة.


نفى محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم تلقيه أو حسام البدري المدير الفني اتصالات من محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة لاستبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي.


علق الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة نادي ليفربول عن معادلة النجم المصري محمد صلاح لرقمه القياسي مع الفريق في دوري أبطال أوروبا ، خلال المباراة الأخيرة.

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