أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة البرازيلي جاستين سيرينو لاعب نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي مشيرًا إلى عدم معرفته عن الأجنبي الذي سيرحل لانضمام اللاعب بدلًا منه.

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حقيقة انضمام الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا النادي الأهلي من الإنضمام للفريق بجانب موقف حسام عاشور من شارة القيادة.

أكد باسم مرسي لاعب نادي الإنتاج الحربي أن الزمالك يفاوضه قبل بداية الموسم الجديد مشيرًا إلى كون مصطفى محمد مهاجما جيدا لكن الملعب هو الفيصل بينهما.









أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك قد اقترب من ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لـ نادي المصري البورسعيدي ، مشيرًا إلى التونسي حمزة المثلوثي يواجه مصير الأنجولي بابل بعدم إتمام الصفقة.







