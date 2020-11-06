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مرأة

تناوله يوميا.. الزنجبيل يحميك من هذه الأمراض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت الدكتور سهام سوقية عن بعض أهم خصائص الزنجبيل الصحية فهو عنصر أساسي في الطب التقليدي ومعروف بخصائصه المضادة للغثيان وتهدئة المعدة.

وتابعت سهام سوقية، خلال منشور لها، أن الزنجبيل يمكنه أيضًا محاربة الألم ‏بما في ذلك آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل. 
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وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الزنجبيل يعالج تقلصات الدورة الشهرية وتخفيف آلامها، ويكفي شرب فنجان متوسط مرة في اليوم. 

وحذرت من تناول الحامل الزنجبيل لانه قد يتسبب في نزيف مهبلي، خاصة اللواتي لديهن تاريخ من حالات الإجهاض أو النزيف المهبلي، إضافًة إلى مرضى ضغط الدم وجميع الدراسات غير متفقة بشكل اكيد ما اذا كان غير مناسب لمرضى ضغط الدم. 


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