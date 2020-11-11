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محافظات

ضبط مخزن يحتوي على أكثر من 7 آلاف منتج منتهي الصلاحية في المنيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:31 م
7 آلاف منتج منتهي
7 آلاف منتج منتهي الصلاحية
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ايمن رياض
شنّت إدارة الرقابة التجارية والتموينية بمديرية تموين المنيا حملة مكبرة بالمنيا بإشراف المحافظ اللواء أسامة القاضي والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين وبرئاسة مصطفى عبدالحكيم مدير الرقابة التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بقرية أبوسويلم، يحتوي على منتجات منتهى الصلاحية، حيث تم ضبط ٤٣٢٠ علبة جبنة و ٢١٦٠ قطعة بسكوت و ١٤٤٠ قطعة شيكولاته و ٨١٠ كيس مقرمشات كويك بيك و ٤٦ برطمان صلصه و١٢٠  كيلو تمر هندى مجفف جميعهم منتهى الصلاحية.

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وتم تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

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