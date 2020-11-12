حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة





وأشارت نسمة في حديث لـ"صدى البلد"، أن والدتها شجعتها للترشح والإشتراك في مسابقة ملكة جمال مصر 2020، بعدما عرض عليها الفكرة منذ أن عرفت الشروط.





وأوضحت ان تصفية المسابقة كانت على مدار 3 أشهر ومن خلالها فازت بملكة الأناقة ومن ثم ملكة جمال مصر.





وتابعت ملكة جمال مصر أن المسابقة كانت على مستوى عال من المنافسة.





وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر 2020 برئاسة الدكتورة آمال رزق ومصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.





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