أعراض التعرض للطقس البارد.. وكيف تحمي نفسك منه؟

تعاني البلاد من سوء الأحوال الجوية هذه الفترة وقد يكون التعرض للبرد الشديد خطرًا على صحة الناس تشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في الحماية من البرد الشديد ودرجات الحرارة المتجمدة الالتزام بما يلي:

- ارتد عدة طبقات من الملابس الفضفاضة والخفيفة والدافئة بدلًا من طبقة واحدة من الملابس الثقيلة.

- ‏يجب أن تكون الملابس الخارجية منسوجة بإحكام ومقاومة للماء.

- ارتدِ القفازات التي تكون أكثر دفئًا من القفازات.

-ارتداء قبعة وغط فمك بغطاء لحماية رئتيك.









- الارتباك والدوخة والإرهاق والرعشة علامات على انخفاض درجة حرارة الجسم إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاطلب العناية الطبية على الفور.





- يعد تلون الجلد باللون الرمادي أو الأبيض أو الأصفر أو التنميل أو الجلد الشمعي من أعراض قضمة الصقيع.





- ‏في حالة التعرض المفرط لدرجات حرارة متجمدة ، قم بإزالة الملابس المبللة وتدفئة الجسم على الفور ببطانية أو سوائل دافئة مثل عصير التفاح الساخن أو الحساء.