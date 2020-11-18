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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مشكلة جديدة تواجه مُستخدمي هواتف iPhone 12 Pro Max.. تسريب صور هاتف سامسونج Galaxy M12

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تقارير عن أن شركة سامسونج ستتخلى عن إطلاق سلسلة هاتفها Galaxy Note المميزة للعام القادم، والتى تطلقها فى الربع الثالث من كل عام، بعد إطلاق سلسلة Galaxy S فى شهر فبراير، حيث من المفترض أن تكون سلسلة هواتف  Galaxy Note 20 ، والتى تم إصدارها فى شهر أغسطس الماضى، هى الأخيرة من نوعها. 


قامت شركة هواوى الصينية ببيع علامتها التجارية هونر  Honor  للهواتف الذكية، رسميا، لتحالف تجارى تدعمه الحكومة الصينية، وذلك فى محاولة لضمان بقاء العلامة التجارية ضمن سباق الهواتف فى السوق العالمى، بعد العقوبات التى فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة هواوى منذ العام الماضى. 


كشفت تسريبات أول صور لهاتف هاتف  Galaxy M12 الذى تعتزم شركة سامسونج إطلاقه من الفئة المتوسطة، حيث سيكون أفضل هاتف متوسط  تطلقه الشركة على الإطلاق، وسيصدر بسعر رخيص إلى جانب بطارية عملاقة سعة  7000 ملى أمبير،  مع عدد من الإمكانات المتميزة فى الشاشة والكاميرا . 


ظهرت فى الأيام الأخيرة عدد من المشكلات التقنية التى تواجه مستخدمى هواتف آيفون 12، وظهرت مشكلة جديدة فى هواتف iPhone 12 Pro Max ، حيث تتعلق المشكلة بشحن الهواتف الأمر الذى أدى غضب عدد كبير من المستخدمين الأمر الذي دفعهم إلى رفع عدد من الشكاوى لشركة آبل. 


تعتبر شركة سامسونج من أكثر شركات الهواتف الذكية التى قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء تخفيضات كبرى على هواتفها، حيث أعلنت عن تخفيض عدد من الهواتف المميزة والرائدة والتى كان ينتظر شراؤها العديد من المستخدمين، وبحسب موقع Tom's Guide فإن العروض تأتى ضمن موسم التخفيضات الأكبر، والذى من المتوقع أن يستمر مع انتهاء البلاك فرايدى. 


كشفت شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Poco M3، من فئة الهواتف المتوسطة، حيث سيتم إطلاقه فى يوم 24 نوفمبر القادم، عبر حدث على الإنترنت على غرار مؤتمرات إطلاق الهواتف هذا العام منذ تفشى فيروس كورونا. 


وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية في العالم بمعالجات من نوع كوالكوم لتصنيع هواتفها  للعام المقبل، ولكنها لن توافق أيضًا علي امدادها بمعالجات تدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G.
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