أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مشكلة جديدة تواجه مُستخدمي هواتف iPhone 12 Pro Max.. تسريب صور هاتف سامسونج Galaxy M12

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا على إمداد شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية في العالم بمعالجات من نوع كوالكوم لتصنيع هواتفها للعام المقبل، ولكنها لن توافق أيضًا علي امدادها بمعالجا ت تدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G.