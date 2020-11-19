أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة عظيمة قادمة إلى تطبيق واتساب على أندرويد.. هذا الهاتف من شاومي يحصل على أندرويد 11

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، عددا كبيرا من الميزات خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، وكتم إشعارات المحادثات للأبد، إلى جانب التسوق وخدمة الدفع WhatsApp Pay، والآن يعمل التطبيق المملوك لشركة فيسبوك على تطوير ميزة جديدة يرغب بها جميع المستخدمين حول العالم.
يجب على مالكي هواتف أندرويد أن يتوخوا الحذر من تطبيق شائع للغاية على متجر جوجل بلاي Google Play، حيث عثر خبراء الأمن بشركة Upstream Systems، على شيء خطير بهذا التطبيق قد يصدم الملايين من مستخدم نظام التشغيل أندرويد حول العالم.
أعلنت شركة آبل Apple، أنها ستخفض معدل العمولة في متجر تطبيقاتها آب ستور App Store، بمقدار النص للمطورين البرمجيات الذين يحققون مبيعات سنوية تصل إلى مليون دولار أمريكي عبر منصتها، حيث تواجه الشركة الأمريكية دعوى قضائية جديدة من صانعي لعبة Fortnite بشأن هذه الممارسة.
أحد أكثر الأشياء إزعاجًا في تطبيق واتساب WhatsApp، أنك لا تستطيع إرسال رسائل أو بدء محادثات لأرقام ليست محفوظة ضمن جهات إتصالك على الخدمة، ولا يمكنك إرسال رسالة واتساب لأي شخص ببساطة من خلال الضغط على رقمه حتى وإن كان لديه رقمك.
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، خلال الأسبوع لماضي التحديث المستقر لنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، لاثنين من هواتفها هم Mi 10 و Mi 10 Pro، بينما حصلت عن نفس التحديث هواتف Redmi K30 Pro Zoom الصينية.