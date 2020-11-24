مصطفى فهمي: الاتحاد الدولي انتصر لـ عمرو في قضية أحمد أحمد

قال مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، إن قرار إيقاف أحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة، جاء وفقا لمستندات اطلع عليها الاتحاد الدولي.
وأضاف مصطفى مراد فهمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قرار الفيفا أثبت إن عمرو كان على حق، وإن موقفه كان صحيحا فى محاربة الفساد داخل الكاف.
وأضاف :" عمرو تعرض لظلم شديد، ولكن مبادئه حتمت عليه شكوى احمد احمد، واظهار فساده، بنود لجنة القيم بالفيفا تجبر أي مسئول على الإبلاغ عن أى فساد وإلا يكون شريكا فيه، وهو ما فعله عمرو".
وأكمل :"أحمد أحمد هو من اختار عمرو، ولكنه بعد ذلك رفض حضوره باجتماع اللجنة التنفيذية للدفاع عن نفسه، وللأسف الكوادر المصرية رحلت عن الكاف في فترة أحمد احمد".
وأكد : "لا أفكر في الترشح لرئاسة الكاف وتم إغلاق باب الترشح، لست على صلة بمرشحى الكاف على مقعد الرئيس وأتمنى اختيار من يعيد الاتحاد الإفريقي لمكانته الطبيعية".
وأتم: "مصر الفائزة في نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك".
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).
وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.
وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."
وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."
وجاء في ختام البيان: "تم إخطار السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."
وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.