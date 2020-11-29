اليوم.. طرح أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن بدء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي على مستوى 11 مدينة جديدة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتي 20 ديسمبر المقبل ولمدة 22 يومًا.





وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم، إن الأراضي مطروحة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ة وبنك التعمير والإسكان، سيتم طرحها يدويًا.





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وذكرت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم سيتم طرح قطع أراض بـ 3 مدن جديدة من بينها الحي السادس بالمجاورة رقم 30 بالمسلسل 1 بمدينة دمياط الجديدة، والامتداد الغربي بالمسلسل 1 و2 بمدينة الفيوم الجديدة ، بالإضافة لأراضي الحي 35 بمجاورة 7 مسلسل 1 بمدينة العاشر من رمضان؛ على أن يتم إجراء القرعة باستاد المقاولون العرب بمدينة نصر.





وأشارت الوزارة إلي أنه من 5 ديسمبر المقبل، سيتم طرح قطع أراضي بـ 3 مدن جديدة وتشمل " أراضي الأحياء من الأول حتي الرابعة الثاني بمنطقة ج بالمجاورات 1 حتي 4 و المنطقة أ و ب و ج من المسلسل 1 حتي 6 بمدينة قنا الجديدة، و المجاورتين الأولي والثاني بالمسلسل 1 و المسلسل 2 بمناطق " أ ، ج، د، و" و المنطقة ب بالمسلسل 3 بمدينة طيبة الجديدة و التوسعات الجنوبية الشرقية بالمنطقة الرابعة بمدينة أسيوط الجديدة.





وأوضحت الوزارة أنه سيتم يوم 12 من ديسمبر المقبل، طرح أراضي بـ 3 مدن جديدة أخرى وتشمل " الحي الرابع بالمسلسل 1 و2 بمدينة أسوان الجديدة، الحي الثاني والمجاروة 30 بالمسلسل 1 بمدينة سوهاج الجديدة، مسلسل 1 بمدينة أخميم الجديدة.





بالإضافة لطرح قطع أراض خلال 19 ديسمبر المقبل بـمدينتي السادات و برج العرب الجديدة وتشمل مناطق حي الفردوس بالمجاورات 2 حتي 4 والحي الثالث بمجاورات 1 و 2 و 3 و المسلسل 2 والمجاورتين الأولي و الثانية بالمسلسل 3 والحي السادس بمجاورات 1 و3 و 5 و المسلسل 4 من الحي السادس بمدينة السادات.





وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الاتحاد السكندرى.



