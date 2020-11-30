ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:08 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال - مايكل عياد

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-11-2020 في مصر شهدت انخفاضا تاريخيا مقارنة بالأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق ، وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :  778 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 812  الاثنين الماضي  و 850 الاثنين قبل الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21  وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 778 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 889 جنيها.

اقرأ أيضا:


سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 778 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 667 جنيهات

اقرأ أيضا

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 519 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,652 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,224 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 889,143 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اقرأ أيضا 


وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


وعن سبب تراجع المعدن الأصفر ، فجاء بناء على إعلان  شركة فايزر التوصل إلى لقاح لمرض كورونا، مما شجع مجددا الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 28-9-2020

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر

الجرام يتجاوز 950 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-10-2020

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-10-2020

ترشيحاتنا

الوضع سيكون مريحا.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يطمئن جماهير النادي

أكثر من طريقة للتخلص من دهون البطن العنيدة خلال وقت قصير

حسين الشحات يعلق على التنمر ضد شيكابالا.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

أخبار التوك شو.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة بعد قرار حل مجلس الزمالك.. وأول رسالة من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إلى جماهير النادي

إبراهيم حسن: جاهزون لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

هشام ماجد لـ أمير مرتضى منصور: شكرا لكل اللي قدمته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصبت على فريق كرة قدم.. عروس تنفذ عملية احتيال كبرى لإقامة زفاف فخم

رغم عدم ظهور أي أعراض للحمل.. مراهقة تنجب طفلة في حمام مستشفى بمفردها

اندفع 4 كم نحو السماء.. شاهد لحظة انفجار بركان إندونسيا المرعب.. فيديو