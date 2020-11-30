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مرأة

كوت قماش.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:39 م
رنا عصمت
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير لها.

وتألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية كوت باللون البيج الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى اعتمدت فيها على البساطة.

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ولم تتكلف سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على إطلالتها غير التقليدية و الجذابة، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

من جانب أخر غنت الفنانة سيرين عبد النور أغنية "باللغة العربية الفصحى" لتكون أغنية جيشها في الحرب ضد "الرجالة"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "قعدة رجالة"، وفي فقرة "حرب عالمية" من تقديم إنجي كيوان.

وشهدت الحلقة مناقشات ساخنة بين سيرين عبد النور ومقدمي "قعدة رجالة"، الفنانين خالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، وتحدثت سيرين عبد النور في واحدة منها عن لحظة تشعر فيها بالانزعاج من رد فعل زوجها.

وشرحت سيرين عبد النور في تلك المناقشة أنها تحب إشراك زوجها وإطلاعه على كل ما يدور في حياتها، وتنزعج عندما تخبر زوجها بحكاية تضايقها، كحديث البعض عنها بأسلوب يؤثر في صورتها سلبيا، كواحدة من المشاهير في مهنتها، ثم تجد أن زوجها يطلب منها تجاهل محاولات مضايقتها، وتشعر بأنه لا يتفهم ضيقها كما تشعر به ورغم أنها تدرك أنه كرجل يتصف بالتفكير الواقعي، إلا أنها تتوقع أن يشعرها بقدر أكبر من التفهم لمشاعرها.

كوت قماش.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
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