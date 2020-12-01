ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يناقش آخر استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:39 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد على
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وذلك لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

بدء الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة إتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى من تجهيز المقرات بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، تطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.

كما عرضت كلًا من مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المعاهد الأزهرية آخر استعدادات كل جهة، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور وذلك للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بداية من بعد غد، كما كلف رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مراجعة كافة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم ٤٨٠ موظف في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و 8 ديسمبر داخل 1159 لجنة ب 661 مقر انتخابي مجهزة لاستقبال 3 مليون 450 ألف و 331 ناخب.

وعلى صعيد اخر نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، قافلة طبية بقرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب.

شملت القافلة تخصصات الباطنة والجلدية والرمد والعظام ، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان ل 565 حالة.

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعه لشؤن الطلاب ، بحضور الدكتوره سحر هزاع وكيل كليه الطب لشؤن خدمة المجتمع ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة ومحمد النحال  مدير ادارة النشاط الاجتماعي والتكافل بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجهيز 1159 لجنة انتخابية .. محافظ الغربية: نقف على الحياد بين جميع المرشحين لمجلس النواب

محافظ كفر الشيخ يوضح استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب.. صور

محافظ الغربية: توافر كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية

في أول يوم.. إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالشرقية.. صور

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات النواب

جولة الإعادة بانتخابات النواب.. محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لسير العملية..صور

ترشيحاتنا

كسروا صمت الوسط الفني.. نجمتان دعمتا دينا الشربيني فى أزمتها مع عمرو دياب

صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تقفز بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تريند الفن.. رد عنيف من ابن الفنان محمد عبد الحليم.. وتعليق ناري من نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك

هل فضفضة الزوجين قبل النوم تعتبر من الغيبة؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم