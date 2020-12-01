محافظ الغربية يناقش آخر استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وذلك لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.





بدء الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة إتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى من تجهيز المقرات بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، تطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.





كما عرضت كلًا من مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المعاهد الأزهرية آخر استعدادات كل جهة، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور وذلك للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بداية من بعد غد، كما كلف رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.





وأشار المحافظ إلى ضرورة مراجعة كافة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم ٤٨٠ موظف في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.





يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و 8 ديسمبر داخل 1159 لجنة ب 661 مقر انتخابي مجهزة لاستقبال 3 مليون 450 ألف و 331 ناخب.