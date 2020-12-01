إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن نادي القلعة البيضاء لا يستحق الفوز أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يتجاوزوا الأحداث الماضية.





وفشل نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر بعدما خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة.





وقال "يوسف"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "نتمنى أن يكون مستوى اللاعبين أفضل من ذلك، وطريقة اللعب لم تكن منتظمة خلال اللقاء".





واختتم تصريحاته "اللاعبون لم تعرف تجاوز الظروف التي حدثت في النادي خلال الفترة الماضية، ونادي الزمالك لا يستحق الفوز بهذه المباراة".



