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رياضة

مصر المقاصة: لم نحسم أمر التعاقد مع صالح جمعة حتى الآن

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:43 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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إسراء أشرف
أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ونائب رئيس النادي، أن موقف ناديه بشأن التعاقد مع صالح جمعة لم يُحسم بعد. 

وقال سليم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على "راديو مصر": "تم الاتفاق على رعاية النادي وفقًا للقوانين واللوائح، وفازت شركة برايفت للاستثمار الرياضي بحقوق الرعاية الخاصة بالنادي". 

وأضاف: "هناك لجنة كرة برئاسة أحمد عبدالخالق ووليد هويدي وسيد متولي، وهناك مدير تعاقدات داخل النادي، وسيجري الاتفاق مع إيهاب جلال على كافة الأمور".  

وواصل: "لا أستطيع الحديث عن موقف صالح جمعة من الانتقال لنادي مصر المقاصة، هناك مختصين في تلك الأمور". 

واستغنى الأهلي عن صالح جمعة وفسخ عقده بالتراضي. 

وكان صالح جمعة خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، بسبب عدم الالتزام، قبل أن يأتي المدرب الجنوب إفريقي الحالي، بيتسو موسيماني ويستبعده من حساباته أيضًا. 

وانضمّ صالح جمعة للأهلي عام 2015 قادمًا من إنبي، بعد انتهاء إعارته إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي. 
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